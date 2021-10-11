Польський кордон намагалися перетнути більше 700 мігрантів [ Редактировать ]
Нові рекорди на білорусько-польському кордоні. За добу його незаконно намагалися перейти 739 мігрантів. Шістьох вихідців із Іраку затримали, решту повернули до Білорусі.
Також затримали 15-тьох людей, які допомагали нелегалам у перетині кордону. Як пише видання "Більд", німецька влада розслідує можливу причетність Олександра Лукашенка до доправлення мігрантів у ФРН.
Від серпня з Білорусі в Німеччину незаконно перебралися майже чотири тисячі людей. Журналісти стверджують - переважно це вихідці з Близького Сходу.
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Це пів тисячі армійців і спецтехніка. Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська та Москви.