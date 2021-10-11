Нові рекорди на білорусько-польському кордоні. За добу його незаконно намагалися перейти 739 мігрантів. Шістьох вихідців із Іраку затримали, решту повернули до Білорусі.

Також затримали 15-тьох людей, які допомагали нелегалам у перетині кордону. Як пише видання "Більд", німецька влада розслідує можливу причетність Олександра Лукашенка до доправлення мігрантів у ФРН.

Від серпня з Білорусі в Німеччину незаконно перебралися майже чотири тисячі людей. Журналісти стверджують - переважно це вихідці з Близького Сходу.