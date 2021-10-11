Економічні новини: українці платитимуть більше за хліб та відправку листів [ Редактировать ]
Більше платити за відправку листів та бандеролей. "Укрпошта" вдруге підвищить тарифи з початку року. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, знову збільшила граничні тарифи на послуги поштового зв'язку. Платити більше доведеться з 1 грудня. Нагадаю, раніше цьогоріч "Укрпошта" вже підвищила ціни на послуги до 40 відсотків. Про тарифи, здорожчання та зростання цін дивіться далі в огляді Кирила Воронка.
Пенсія в Україні підвищиться з 1 грудня. Про це нагадали в Кабміні. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, бюджет Пенсійного фонду України збільшили на 18,5 мільярдів гривень. Усе через зростання мінімальної зарплати, пояснив прем'єр. Тож для пенсіонерів віком від 65 років та зі стажем роботи 30 - 35 років мінімальна пенсія збільшиться з 2 400 гривень до 2 600.
Україна припинила закачувати газ на зиму й почала відбір із газосховищ. Про це повідомили на сайті держкомпанії "Укртрансгаз". Утім, запаси блакитного палива в підземних сховищах менше торішніх і становлять понад 18 мільярдів кубометрів. При цьому компанія вже почала відбір газу зі сховищ в обсязі майже 16, 5 мільйонів кубометрів на добу. Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в обсязі 19 мільярдів кубометрів вистачить для стабільного проходження опалювального сезону. Станом на сьогодні українські газові сховища заповнені на 60%.
Через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб. Такий прогноз озвучили у Всеукраїнській асоціації пекарів. Там зазначили, що до кінця опалювального сезону українці платитимуть за газ за фіксованим тарифом. Однак, для приватних компаній і промисловості таких "бонусів" немає. Тож виробники попереджають - хліб може здорожчати на 10-25 відсотків.
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