В Австрії новий канцлер. Після відставки Себастьяна Курца, який пішов з посади на тлі корупційного скандалу, уряд очолив професійний дипломат Александер Шалленберг. Хто він і чому політологи вже прогнозують політичне повернення Курца - Тетяна Логунова розкаже.

Коротка офіційна церемонія - і в Австрії новий канцлер. Президент країни привів до присяги Александера Шалленберга - колишнього міністра закордонних справ і одного з найближчих соратників Себастьяна Курца.

Александер ван дер Беллен, президент Австрії:

Пане Шалленберг! Як професійний дипломат і міністр закордонних справ ви знаєте, як зводити до спільного знаменника різні позиції. Ви до цього звикли. Я впевнений, що ці вміння допоможуть Вам у роботі на посаді канцлера.

Кандидатуру Шалленберга президенту запропонував сам Себастьян Курц. У суботу ввечері, коли в телевізійному зверненні оголосив, що йде у відставку. Іншого вибору в Курца не було. Якби він не відмовився від крісла канцлера добровільно, вже цього тижня опозиціонери та партнери по коаліції винесли б на голосування парламенту питання про вотум недовіри до уряду.

Себастьян Курц, колишній канцлер Австрії:

Ви всі знаєте, що останніми днями проти мене були висунуті кримінальні звинувачення. Вони стосуються подій 2016 року. Ці звинувачення неправдиві, і я впевнений, що зможу все пояснити. Але в ці складні часи не варто думати про особисті та партійні інтереси чи політичні стратегії. Тому я запропонував президенту призначити новим керівником уряду Александера Шалленберга.

Курца та ще дев'ятьох чиновників підозрюють у корупції. Начебто вони витрачали бюджетні кошти на проведення маніпулятивних соцопитувань на користь Австрійської народної партії. А потім, теж за гроші платників податків, публікували дослідженя громадської думки в низці приватних видань. Кілька днів тому прокуратура провела обшуки в офісі канцлера та кількох міністерствах.

Пішов, аби повернутися. Австрійські політологи впевнені - Курц відмовився від посади, щоб перечекати корупційний скандал. Він втратив посаду, але не політичну владу. Курц залишається лідером Австрійської народної партії й очолить її фракцію в парламенті. А на наступних виборах знову спробує стати канцлером країни.

Наступні парламентські вибори в Австрії мають відбутися через три роки. І не виключено, що весь цей час країною керуватиме Александер Шалленберг. Кар'єрний дипломат, який багато років працював у команді Себастьяна Курца і повністю підтримує його внутрішній і зовнішньо-політичний курс.