В Черновцах посреди улицы скончался студент из Индии, который учился на медика в Украине и проживал в общежитии, недалеко от которого нашли его тело.

Парню был 21 год, он учился в Буковинском государственном медицинском университете.

В полицию поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что на одной из улиц нашли мертвого молодого мужчину без видимых признаков насильственной смерти.

Личность умершего установили, им оказался иностранный студент 2000 года рождения.

Она добавила, что правоохранители расследуют обстоятельства трагедии, а причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним что в августе в Луцком СИЗО убили мужчину, зарубившего топором жену и дочь.

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