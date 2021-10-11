За колективний імунітет взялися і на Рівненщині. Там масово щеплюють дітей проти поліомієліту. Спалах вірусу зафіксували в регіоні минулого тижня. Тоді з паралічем ушпиталили півторарічну дівчинку. Пізніше цей діагноз підтвердився ще в шістьох її братиків та сестричок.

В області посадовці кваліфікували ситуацію як надзвичайну. І запровадили обов'язкове щеплення дітей до п'яти років. Чи охоче зустріли ініціативу батьки? Сніжана Сидорук розкаже.

Трирічна Женя щеплення проти поліомієліту сьогодні отримала першою... І вперше. До цього дитину ще жодного разу не вакцинували, бо, як каже її мати, дитина частенько хворіла.

Тамара, жителька села Велика Омеляна:

Задля захисту дитини це робиться.

А от чотирирічна Марійка має всі планові щеплення.

Олександра Герук, жителька села Велика Омеляна:

Напевно, найбільший аргумент - я люблю своїх дітей. Я розумію серйозність ситуації. Тим більше, теперешньої в селі. Я розумію, наскільки потрібно вакцинуватися.

Марійку вакцинують повторно. Тож їй не роблять укол, а крапають "живу" вакцину.

Олена Малафей - завідувачка ФАПу в селі Велика Омеляна. Саме з її фельдшерського пункту і стартувала кампанія масової вакцинації дітей.

Олена Малафей, завідувачка Фельдшерсько-акушерського пункту села Велика Омеляна:

Обдзвонили ми досить багато, 50 з чимось дітей, тому що це тако дуже раптово все і швидко, але на вакцинацію іде небагато дітей. Мені відповідають, що діти хворі.

Приходять переважно ті мами, які від планових щеплень не відмовлялися.

Чотирирічну Богдану сьогодні батьки навіть раніше забрали з дитсадка. Привели з нею й старшу сестру - семирічну Катю. Мати дівчаток сподівається, що щеплять обох.

Вікторія Ткачова, жителька села Велика Омеляна:

Я не знаю, чого відмовляються. Переживаю канєшно. Як це - моя дитина щеплена, а другі нещеплені. Ну то так. Але зараз, якщо нещеплена дитина, то не пускають в садочок.

Загалом у селі Велика Омеляна вакцинувати мають щонайменше сто дітей. Майже половина з них, кажуть медики, взагалі не мають жодного щеплення.

Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області:

Увага зосереджена на тих дітях, які не отримували щеплення. Сам спалах поліомієліту пов'язаний зі значним зменшенням рівня охоплення дітей щепленнями.

Імунізувати дітей на Рівненщині почали з села Велика Омеляна, бо саме тут півторарічна дівчинка захворіла на поліомієліт. Згодом хворобу підвердили ще в шістьох її братів та сестер. Усі були невакциновані. Після цього випадку оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

Людмила Панчук, секретар Великоомелянської територіальної громади:

В нас була проведена зустріч з батьками з тими дітками, які не є вакциновані в нашій громаді і була запропонована їм альтернативна форма навчання, така як дистанційна. Взагалі діток до 5 років в нас 258, здається.

Усіх дітей цієї громади мають вакцинувати впродовж двох тижнів. А далі щеплення робитимуть малечі з інших сіл та містечок. Попередньо - імунізувати проти поліомієліту мають майже сімдесят тисяч дітей до п'яти років.