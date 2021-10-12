Грецькі вчителі оголосили дводобовий страйк [ Редактировать ]
Грецькі вчителі оголосили дводобовий страйк. Напередодні вони вийшли на кількатисячний протест проти освітньої реформи. Вона передбачає обов'язкову атестацію викладачів.
Натомість педагоги вимагали збільшити фінансування закладів освіти та підвищити зарплату їхніх працівників. Проводити мітинг влада заборонила, однак профспілка оскаржила це рішення у суді та пообіцяла до останнього боротися за свої права.
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