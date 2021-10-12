Уже традиційна осіння проблема в Україні - опале листя. Його в нас або спалюють, або вивозять на полігони. І якщо з паліями держава бореться штрафами, то сміттєпереробних заводів просто бракує. Хоча способів утилізації опалого листя - безліч! Більше розкажуть мої колеги.

Це В'ячеслав Горобець розповідає про експеримент з опалим листям на власному подвір'ї. Чоловік встановив камеру відеонагляду на будинку. І впродовж року фіксував свій двір:

В'ячеслав Горобець, експериментатор:

Листя опало, воно намокло, як його вкрив сніг. Як навесні воно перетворилось у труху і через цю труху проросла трава і рослини. На відео не видно, але я цю траву, вона була по коліно. Я її двічі за літо косив.

В'ячеслав каже, хотів показати, як розкладається листя і довести, що його прибирання - усього лише звичка.

В'ячеслав Горобець, експериментатор:

Листя - це основа родючого шару. Залиште це листя землі. Нехай вона поповнює свою силу, нехай вона відновлює свою родючість.

А от Лілія Моруга ще п'ять років тому відмовилась від прибирання опалого листя. Жінка займається пермакультурним дизайном. І з опалого листя робить компост.

Лілія Моруга, жителька Дніпра, пермакультурна дизайнерка:

Складаємо все листя, ось в такий мішочок, робимо дірочки, і через рік, прошу глянути… Ось такий родючий ґрунт.

Органічний компост не лише дешевший, ніж хімдобрива, а й корисніший, - переконує Лілія.

Лілія Моруга, жителька Дніпра, пермакультурна дизайнерка:

Наприклад ось ця грядка у два метри, 3-4 метри… мені цього року дала чотири кілограми помідорів.

У містах листя з прибудинкових територій вивозять для утилізації на полігон. А от прибирати його у парках та скверах - заборонено.

Ірина Козлова, начальниця Управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міськради:

У 2006 році був прийнятий закон України, у якому сказано, що не треба чіпати. Вони захищають кореневу систему рослини. Вони являються своєрідною домівкою для мікроорганізмів.

Щодо інших країн, то, до прикладу, у лондонських парках, попри величезну кількість дерев, не побачиш листя, що осипалось. Його ретельно прибирають. І роблять бізнес на цьому.

Анатолій Кабар, доцент кафедри фізіології та інтродукції рослин ДНУ ім. Олеся Гончара:

Отримання біогенного гумусу, це й отримання біогазу, і отримання синтез-газу, і отримання біогенного водню, і при розпалюванні, при роботі електростанцій, і як безвідходні каталітичні способи спалювання.

Науковці вважають закордонний досвід "боротьби"з опалим листям значно ефективнішим, ніж вітчизняний, і радять наслідувати приклад європейських країн. Але для цього Україні треба кардинально змінити підхід до озеленення.