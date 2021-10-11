Почти 84% педагогов в Украине сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Самый высокий показатель иммунизации в Николаевской области. Об этом сказал министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Где самые лучшие показатели:

Николаевская область: одной и двумя дозами здесь уже привиты более 98% учителей.

Харьковская область достигла показателя в почти 91%,

Луганская область - 90%,

Донецкая область - 89,6%.

Не достигли отметки в 80%:

Херсонская - 73% вакцинированных педагогов;

Ривненская - 74,3%;

Волынская - 76%;

Ивано-Франковская - 77,8%;

Одесская - 78,3%;

Львовская - 79%.

Дистанционное обучение

По состоянию на сегодня, 7% украинских школ работают в онлайн режиме. Большинство из них находятся буквально на пороге возобновления очного учебного процесса.

Каникулы

На каникулах с сегодняшнего дня находятся 24 школы.

Надеемся, что темпы вакцинации не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, которое бы не могло продолжать обучение детей в обычном режиме.

Ранее "Подробности" опубликовали инструкцию, как отличить коронавирус от ОРВИ: семь главных признаков COVID-19.

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