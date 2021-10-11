Почти 84% педагогов вакцинировались от коронавируса: где наивысший показатель [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Почти 84% педагогов в Украине сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Самый высокий показатель иммунизации в Николаевской области. Об этом сказал министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.
Где самые лучшие показатели:
- Николаевская область: одной и двумя дозами здесь уже привиты более 98% учителей.
- Харьковская область достигла показателя в почти 91%,
- Луганская область - 90%,
- Донецкая область - 89,6%.
Не достигли отметки в 80%:
- Херсонская - 73% вакцинированных педагогов;
- Ривненская - 74,3%;
- Волынская - 76%;
- Ивано-Франковская - 77,8%;
- Одесская - 78,3%;
- Львовская - 79%.
Дистанционное обучение
По состоянию на сегодня, 7% украинских школ работают в онлайн режиме. Большинство из них находятся буквально на пороге возобновления очного учебного процесса.
Каникулы
На каникулах с сегодняшнего дня находятся 24 школы.
Надеемся, что темпы вакцинации не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, которое бы не могло продолжать обучение детей в обычном режиме.
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