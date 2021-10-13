Українська диригентка Оксана Линів стане музичним директором Муніципального театру Болоньї. Працювати в Італії вона розпочне вже із січня. І саме українка стане першою жінкою, яка обійме таку посаду в оперному театрі Італії. Оксана Линів родом із Львівщини.

У вересні вона диригувала під час вистави "Летючий голландець" на відкритті найпрестижнішого оперного фестивалю - у німецькому Байройті. І стала першою жінкою-диригенткою за 145 років його існування.