Українська диригентка стане музичним директором Муніципального театру Болоньї [ Редактировать ]
Українська диригентка Оксана Линів стане музичним директором Муніципального театру Болоньї. Працювати в Італії вона розпочне вже із січня. І саме українка стане першою жінкою, яка обійме таку посаду в оперному театрі Італії. Оксана Линів родом із Львівщини.
У вересні вона диригувала під час вистави "Летючий голландець" на відкритті найпрестижнішого оперного фестивалю - у німецькому Байройті. І стала першою жінкою-диригенткою за 145 років його існування.
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