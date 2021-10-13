COVID-19 в Україні: майже п'ятсот людей померли від ускладнень за добу [ Редактировать ]
Епідемічна ситуація в Україні дедалі погіршується. 16 тисяч 309 нових випадків коронавірусу зафіксували минулої доби. 471 пацієнт помер.
Одужало - майже шість із половиною тисяч людей. Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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207 людей померли, одужали - трохи більш як дві тисячі. За останню добу найбільше нових випадків у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Антилідери за кількістю нових випадків - Одещина, Дніпропетровщина та Львівщина. Щеплення проти ковіду за добу отримали сто п'ятдесят тисяч українців.