Кількість жертв від повені в Китаї зростає [ Редактировать ]
До 29 зросла кількість жертв повені на півночі Китаю. Висока вода затопила частину провінції Шань-Сі. Серед загиблих - 14 пасажирів автобуса, який під час паводку впав у річку. Вода піднялася через рясні дощі - пошкоджено тисячі будинків, затоплено 190 тисяч гектарів посівів. Евакуювали більш як півтора мільйона жителів провінції. Економічний збиток від повені оцінюють у майже 800 мільйонів доларів.
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У Китаї вже прогнозують, що ця негода спричинить тяжчі наслідки, ніж повені три місяці тому в провінції Хен-Ань. Тоді загинули понад 300 осіб.
Четверо людей загинули. Евакуювали - 120 тисяч. Провінція розташована в низині, тож затопило її дуже швидко.
Стихія знищила врожай, розмила дороги, частково зруйнувала стародавню міську стіну Пін'-Яо - це відома туристична принада в Шань-Сі.
Север Китая накрыло мощное наводнение, жертвами которого стали уже 15 человек
За даними місцевих медіа, висока вода пошкодила сотні будинків. Аби відкачати воду, грецька влада доправила на острів рятувальників.