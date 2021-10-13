До 29 зросла кількість жертв повені на півночі Китаю. Висока вода затопила частину провінції Шань-Сі. Серед загиблих - 14 пасажирів автобуса, який під час паводку впав у річку. Вода піднялася через рясні дощі - пошкоджено тисячі будинків, затоплено 190 тисяч гектарів посівів. Евакуювали більш як півтора мільйона жителів провінції. Економічний збиток від повені оцінюють у майже 800 мільйонів доларів.