Слідчий комітет Білорусі відкрив ще одну кримінальну справу проти Світлани Тихановської [ Редактировать ]
Ще одна кримінальна справа на рахунку Світлани Тихановської. Список звинувачень подовжує Слідчий комітет Білорусі. Опозиціонерці та її соратникові Павлові Латушку інкримінують самовільне присвоєння звання чи повноважень посадової особи.
Йдеться, зокрема, про створення представництва Республіки Білорусь за кордоном. Тихановська вже понад рік веде свою політичну діяльність у Європі, відколи, на хвилі протестів проти режиму Лукашенка, була змушена виїхати з країни.
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