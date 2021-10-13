США послаблять карантинні обмеження для вакцинованих подорожуючих людей [ Редактировать ]
Сполучені Штати з листопада планують послабити обмеження для авіаперельотів і відкривають наземні кордони для вакцинованих туристів. Найбільше ця новина потішить жителів Канади та Мексики. Заборона на поїздки у США автомобілем, залізницею чи поромом діяла більш як півтора року - через пандемію ковіду. Обов'язкова умова - щеплення має бути зроблене схваленою у Сполучених штатах вакциною.
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