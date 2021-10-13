Новые даты школьных каникул: в КГГА сделали важное заявление [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В среду, 13 октября, в Киевской мэрии заявили о том, что несмотря на рекомендации правительства, не будет отправлять школьников на каникулы с 14 октября.
В КГГА отметили, что осенние каникулы не будут начинать раньше 25 октября, так как для этого нет оснований.
Из общего количества учеников болеет менее 0,3%. Для начала каникул на полторы недели раньше запланированного нет оснований.
Замглавы КГГА Валентин Мондриевский сказал, что дети во всех киевских школах уйдут на каникулы 25 октября, как и было запланировано.
Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева на Covid-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников.
Согласно решению Кабмина, образовательный процесс не должен останавливаться даже в тех регионах, которые попали в красную зону, но при условии 100% вакцинации работников учебного заведения.
Напомним, что министр образования Шкарлет заявил о том, что по просьбе правительства каникулы у школьников начнутся с 14 октября.
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