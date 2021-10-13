Каникулы в школах начнутся раньше: министр образования назвал новую дату [ Редактировать ]
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В среду, 13 октября, министр образования Шкарлет заявил о том, что по просьбе правительства каникулы у школьников начнутся с 14 октября. Об этом написал в своем telegram-канале.
А вот, когда они закончатся - неясно.
Согласно решению Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предложения МОЗ, Министерство образования и науки рекомендует заведениям общего среднего образования объявить каникулы с 18.10.21. В своем письме МОН также обратилось в местные органы власти с рекомендацией принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ.
"Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними определяются исключительно решением педагогического совета учебного заведения. Поэтому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН", - написал он.
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