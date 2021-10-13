Нову добу на фронті супротивник почав із чергового обстрілу. Поблизу Шумів атакував зі стрілецької зброї. В українському війську без втрат, повідомили в штабі. Шість ворожих обстрілів зафіксували на Сході країни напередодні. Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів поблизу Мар'їнки та Красногорівки. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.

На спідометрі - 150, а за вікном - руїни Донецького аеропорту. Цю дорогу українські солдати називають "дорогою життя", вона постійно прострілюється ворогом. Бойовики закріпились у терміналі і звідти ведуть вогонь по проїжджаючим протитанковими керованими ракетами. На позиціях під самим ДАПом наші бійці уважно стежать за противником - він звідси на відстані автоматного пострілу.

В такі туманні осінні ранки Сашко особливо уважний. Майже до обіду тут стоїть туман, а для ворожих ДРГ він - найкраще прикриття.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

По туману погана видимість і ми погано видимо. Треба наблюдати і обережно, спостерігати частіше.

Сашкові ледве виповнилось 20, але вправно воювати він уже навчився. Помітивши рух зі сторони противника в бік наших позицій, хлопець без вагань хапається за кулемет.

Українські солдати змушені саме так відповідати на будь-які дії противника. Адже мовчання тут дорого коштує - позиції буквально всіяні вирвами від ворожих снарядів та мін. Останнього разу бойовики накривали наших хлопців із важкої артилерії.

Утім до лінії фронту бойовики підтягнули не тільки артилерію, а й важку бронетехніку, розповідає Максим. Для ворога цей напрям стратегічний - звідси відкривається пряма дорога через селище Піски на Покровськ.

Максим, військовослужбовець ЗСУ:

Буває, чуємо, що так зранку , десь з 5:30 , з 6:15 вони прогрівають свою техніку і так само прогрівають з 22:00 до 23:00. Вони в готовності, я не знаю, яка в них команда , але піти вперед можуть.

Якщо так станеться, наші солдати готові гідно зустріти ворога. Сил і засобів вистачає.