Курс валют на 18 октября [ Редактировать ]
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На понедельник, 18 октября, Национальный банк Украины укрепил курс гривны менее чем на 1 копейку по отношению к доллару, но понизил на 2 копейки к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара вырос после небольшого снижения накануне. А евро подорожал второй день подряд.
Курс валют на 18 октября:
- 100 долларов США - 2634,19 гривен (-0,0071 грн);
- 100 евро - 3044,60 гривен (+0,0195 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 3 копейки - до 26,39 гривен за доллар, в покупке также поднялся на 3 копейки - до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 9 копеек - 30,52 гривен за евро.
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