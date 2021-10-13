На понедельник, 18 октября, Национальный банк Украины укрепил курс гривны менее чем на 1 копейку по отношению к доллару, но понизил на 2 копейки к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после небольшого снижения накануне. А евро подорожал второй день подряд.

Курс валют на 18 октября:

100 долларов США - 2634,19 гривен (-0,0071 грн);

100 евро - 3044,60 гривен (+0,0195 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 3 копейки - до 26,39 гривен за доллар, в покупке также поднялся на 3 копейки - до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 9 копеек - 30,52 гривен за евро.

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