У Великобританії затримали кліматичних активістів [ Редактировать ]
35 кліматичних активістів затримали у Великій Британії. Люди вийшли на акцію протесту та частково заблокували один із лондонських автошляхів. Це спровокувало конфлікт із водіями, які й викликали правоохоронців.
Нагадаю, учасники акції вимагають від британського уряду забезпечити утеплення 29 мільйонів будинків, щоб краще заощаджувати енергію та зменшити викиди парникових газів. І це була вже 13-та така акція впродовж останніх п'яти тижнів.
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