35 кліматичних активістів затримали у Великій Британії. Люди вийшли на акцію протесту та частково заблокували один із лондонських автошляхів. Це спровокувало конфлікт із водіями, які й викликали правоохоронців.

Нагадаю, учасники акції вимагають від британського уряду забезпечити утеплення 29 мільйонів будинків, щоб краще заощаджувати енергію та зменшити викиди парникових газів. І це була вже 13-та така акція впродовж останніх п'яти тижнів.