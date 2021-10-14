Смерть італійця в українській кареті швидкої. У Чернівецькій області іноземця возили від лікарні до лікарні, і зрештою - так і не довезли до реанімації! Чому так сталося? Іван Сірецький розповість.

Медичний пінг-понг, і це в буквальному сенсі. На Буковині - пацієнта швидкою возили з лікарні до лікарні. Поки той не помер.

Володимир Єленєв, генеральний директор Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Виїхала бригада екстреної медичної допомоги, виявила хворого без свідомості, взяла його на борт, доставила в найближчу лікарню. Найближча лікарня - це була Сторожинецька центральна районна лікарня.

Пацієнт - 72-річний громадянин Італії. У медзакладі йому діагностували інсульт. У чоловіка було ще й супутнє захворювання - цукровий діабет. Але... у госпіталізації йому відмовили. Бо лікарня не має відповідного контракту з НСЗУ на лікування таких хворих. До того ж у реанімації жодного вільного ліжка.

Олександр Войцеховський, директор Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування:

Хворий під час огляду був розцінений, як транспортабельний. А оскільки в нас немає, ще раз повторюю, інсультного пакета, то він потребував дообстеження, лікування в умовах спеціалізованого закладу.

Італійця повезли до Чернівців. А це - за 30 кілометрів. Там, в обласній лікарні, від нього теж відхрестилися. Бо нековідний. І направили в лікарню швидкої допомоги. Утім, і там на заваді до госпіталізації - став наказ Обласного департаменту охорони здоров'я.

Сергій Бродовський, медичний директор Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Такі пацієнти, з ендокринною патологією, згідно цього наказу скеровуються в інший лікувальний заклад. Зі сторони медичного персоналу карети медичної допомоги, що стан важкий, потрібно надати допомогу - цього всього не було і не звучало. Тобто наш лікар хворого не бачив, він сюди не попадав.

Та до третього медзакладу пацієнта вже не довезли.

Володимир Єленєв, генеральний директор Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Хворий дав зупинку серця. 30 хвилин проводилися реанімаційні заходи - безрезультатні. Хворий помер в кареті швидкої допомоги.

Щоб розібратися в цій непростій ситуації, в Департаменті охорони здоров'я Чернівецької ОДА створили клініко-експертну комісію.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації:

Можу сказати одне, що якщо потрібна невідкладна медична допомога, то будь-який заклад медичний, який знаходиться до цього місця, має надавати цю допомогу. Тобто є багато питань, і багато відповідей. Ми повинні розібратися і дамо вам відповідь.

Свою відповідь уже дали в обласному бюро судмедекспертизи. За їхнім висновком, смерть чоловіка настала через пневмонію та ускладнення хронічних хвороб, спричинені ковідом. Та що примітно, іноземцю відмовили в наданні допомоги дві лікарні саме коронавірусного профілю.