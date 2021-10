Известный советский эстрадный певец Александра Серова в тяжелом состоянии. У него развилась дыхательная недостаточность II степени.

На прошлой неделе 67-летний певец был госпитализирован с коронавирусом. Сейчас он в реанимации. Состояние тяжелое, легкие поражены на 50-75% (степень КТ-3). Также у Александра Николаевича развилась дыхательная недостаточность II степени - минимальная активность вызывает одышку.

Течение болезни осложняется сахарным диабетом, который перешел в состояние декомпенсации - на фоне гормональной терапии. Есть риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

На данный момент артист лечится антибиотиками и гормонами, дышит через кислородную маску.

Он находится в ясном создании, стабилен.

