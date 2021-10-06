Переговоры с МВФ: возник вопрос рисков из-за цены на газ [ Редактировать ]
Министр финансов Сергей Марченко рассказал о том, что в переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ.
По его словам, этот момент требует дополнительных консультаций
Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности.
В МВФ, по словам Марченко, понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть.
Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, тут есть поле для дискуссий.
Кроме того, есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год. Но они, как заверил министр, некритичны для нынешнего пересмотра программы МВФ.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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