В центре Киева люди собрались на Марш защитников и защитниц [ Редактировать ]
В четверг, 14 октября, в центре Киева начался марш ко Дню защитников и защитниц Украины, в котором участвуют сотни людей. Об этом PavlovskyNews.
Во главе идут представители Нацкорпуса вместе с лидером Андреем Билецким. Они скандируют "свободу ветеранам" и патриотические лозунги.
Представители партий "Свобода", "Правый сектор" и общественные организации также принимают участие в марше.
Сначала возле Киевского университета имени Тараса Шевченко состоялось вече.
После этого участники шествия отправятся в сторону Крещатика, марш должен закончиться на Майдане Незалежности.
Организаторы планируют, что к шествию присоединятся около 10 тысяч человек.
После сбора около двух часов дня участники шествия двинулись по бульвару Тараса Шевченко.
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