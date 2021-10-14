В четверг, 14 октября, в центре Киева начался марш ко Дню защитников и защитниц Украины, в котором участвуют сотни людей. Об этом PavlovskyNews.

Во главе идут представители Нацкорпуса вместе с лидером Андреем Билецким. Они скандируют "свободу ветеранам" и патриотические лозунги.

Представители партий "Свобода", "Правый сектор" и общественные организации также принимают участие в марше.

Сначала возле Киевского университета имени Тараса Шевченко состоялось вече.

После этого участники шествия отправятся в сторону Крещатика, марш должен закончиться на Майдане Незалежности.

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Организаторы планируют, что к шествию присоединятся около 10 тысяч человек.

После сбора около двух часов дня участники шествия двинулись по бульвару Тараса Шевченко.

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