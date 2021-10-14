Зеленский посетил передовую на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В четверг, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает Офис президента.
Глава государства пообщался с военными и вручил им ценные подарки.
Так, президент заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке. Глава государства также ознакомился с особенностями применения протидронового ружья.
Зеленский также пообщался с военными и осмотрел условия несения службы. Президент вручил военнослужащим ценные подарки и посмотрел детские рисунки, которые присылают украинским защитникам.
Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!
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