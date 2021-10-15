Від сьогодні Херсонщина перейшла в "червону" зону карантину. Це перший "червоний" регіон в Україні від початку травня. Там заборонять масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів. Обмеження не діятимуть, якщо 100 відсотків відвідувачів та працівників будуть вакциновані. У "червоній" зоні на дистанційне навчання переведуть і заклади освіти, де не щеплений весь персонал. Це не стосується лише дитсадків та початкової школи.