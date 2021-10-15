Пошкоджену картину Бенксі продали за мільйони доларів [ Редактировать ]
Пошкоджену картину Бенксі продали за рекордні 25 мільйонів доларів. З молотка пішла робота "Дівчинка з повітряною кулею", яку під час попереднього аукціону до половини знищив умонтований в раму шредер. Після цього витвір отримав назву "Любов у сміттєвому баку".
Попередній власник заплатив за нього увісімнадцятеро менше - близько півтора мільйона доларів. Оціночна вартість роботи перед останніми торгами становила до восьми мільйонів доларів.
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