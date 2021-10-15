Усі вони заввишки чотири з половиною метри

Дев'ять чарівних паличок зі світу Гаррі Поттера встановили в Лондоні. Інсталяцію присвятити до 20-річчя виходу першого фільму чаклунської франшизи. Кожна фігура є точною копією паличок головних героїв картини: Гаррі, лорда Волдеморта, Рона, Герміони та інших.

Усі вони заввишки чотири з половиною метри. Щовечора палички переливатимуться вогнями. На відкритті дітлахів навчали різних чаклунських прийомів. Також на Лондонському вокзалі планують встановити знамениту магічну платформу. А в кінотеатрах країни пройдуть спецпокази всіх серій "Гаррі Поттера".

Пол Харріс, хореограф: