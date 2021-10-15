У Лондоні встановили скульптуру з паличок зі світу Гаррі Поттера [ Редактировать ]
Дев'ять чарівних паличок зі світу Гаррі Поттера встановили в Лондоні. Інсталяцію присвятити до 20-річчя виходу першого фільму чаклунської франшизи. Кожна фігура є точною копією паличок головних героїв картини: Гаррі, лорда Волдеморта, Рона, Герміони та інших.
Усі вони заввишки чотири з половиною метри. Щовечора палички переливатимуться вогнями. На відкритті дітлахів навчали різних чаклунських прийомів. Також на Лондонському вокзалі планують встановити знамениту магічну платформу. А в кінотеатрах країни пройдуть спецпокази всіх серій "Гаррі Поттера".
Пол Харріс, хореограф:
Зазвичай в успішному фільмі або яскраві персонажі, або захопливий сюжет. Проте в "Гаррі Поттері" вдалося поєднати обидва ці компоненти. Ці герої житимуть вічно. Сама атмосфера фільму просто геніальна!
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