Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла The International 10 - чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2.

В финале главного турнира на планете, проходившего в Бухаресте, Team Spirit со счетом 3:2 победили китайского киберспортивного монстра PSG.LGD, спонсором которого является французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

За победу в турнире Team Spirit получит $18,2 млн. Общий призовой фонд The International составлял рекордные $40 млн.

За команду Team Spirit выступают:

россияне Александр Хертек (Torontotokyo), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найденов (Miposhka);

украинцы Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стала украинская команда Natus Vincere. Тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно, кроме 2020 года, когда он был отменен из-за пандемии коронавируса. В последний раз команда из СНГ играла в финале The International в 2013 году.

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