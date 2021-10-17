Двое украинцев стали чемпионами мира по Dota 2 [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла The International 10 - чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2.
В финале главного турнира на планете, проходившего в Бухаресте, Team Spirit со счетом 3:2 победили китайского киберспортивного монстра PSG.LGD, спонсором которого является французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".
За победу в турнире Team Spirit получит $18,2 млн. Общий призовой фонд The International составлял рекордные $40 млн.
За команду Team Spirit выступают:
- россияне Александр Хертек (Torontotokyo), Магомед Халилов (Collapse) и Ярослав Найденов (Miposhka);
- украинцы Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira).
The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стала украинская команда Natus Vincere. Тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно, кроме 2020 года, когда он был отменен из-за пандемии коронавируса. В последний раз команда из СНГ играла в финале The International в 2013 году.
Ранее "Подробности" писали о том, что конкурент Dota 2 - игра Paragon - оказалась платной и требовательной к "железу".
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