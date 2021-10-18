Через попіл від вулкану скасовані авіарейси.

На Канарах п'ятий тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха. Будь-яких ознак, що воно невдовзі закінчиться, немає, кажуть фахівці.

Напередодні на острові Ла Пальма відбулися зо півсотні підземних поштовхів. Найпотужніший був магнітудою 4, 3. Через попіл від вулкану скасовані авіарейси.

Потоки лави вже спустошили понад 700 гектарів землі. Зруйновані майже 2 тисячі будинків. Зі своїх домівок виїхали близько семи тисяч жителів.