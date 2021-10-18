На Канарах вулкан спустошив понад 700 гектарів землі [ Редактировать ]
На Канарах п'ятий тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха. Будь-яких ознак, що воно невдовзі закінчиться, немає, кажуть фахівці.
Напередодні на острові Ла Пальма відбулися зо півсотні підземних поштовхів. Найпотужніший був магнітудою 4, 3. Через попіл від вулкану скасовані авіарейси.
Потоки лави вже спустошили понад 700 гектарів землі. Зруйновані майже 2 тисячі будинків. Зі своїх домівок виїхали близько семи тисяч жителів.
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В новому оприлюдненому відео - розпечена лава продовжує стікати з головного кратеру масивними потоками. Охолоджуючись, вона застигає, перетвоючись на гори попелу. Ними вже вкрито майже 600 гектарів землі поблизу вулкану.
Вулкан почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад тисячу будівель.
Новий статус дозволить терміново виділити з бюджету кошти на усунення наслідків виверження.
На Канарах четвертий тиждень вивергається вулкан Кумбре В'єха. Розпечена лава стікає з головного кратера масивними потоками. Охолоджуючись, застигає і перетворюється на гори попелу.
Спочатку стався вибух, а потім один із кратерів випустив потік лави.