Загалом у світі за добу Ковід-19 підхопили понад 300 тисяч людей.

Новий рекорд за добовим приростом хворих на коронавірус у Росії. Напередодні там інфікувалися майже 34 з половиною тисячі людей. Це максимум за пандемію.

З такими показниками Росія піднялася на другу сходинку за кількістю нових випадків у світі. Перевищує тільки Велика Британія.

У п'ятірку країн з найбільшим поширенням коронавірусної інфекції також входять Туреччина, Сполучені Штати та Індія. Україна у цьому списку восьма. Загалом у світі за добу Ковід-19 підхопили понад 300 тисяч людей. Близько чотирьох тисяч померли.