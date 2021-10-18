Росія стала другою у світі за смертністю від коронавірусу [ Редактировать ]
Новий рекорд за добовим приростом хворих на коронавірус у Росії. Напередодні там інфікувалися майже 34 з половиною тисячі людей. Це максимум за пандемію.
З такими показниками Росія піднялася на другу сходинку за кількістю нових випадків у світі. Перевищує тільки Велика Британія.
У п'ятірку країн з найбільшим поширенням коронавірусної інфекції також входять Туреччина, Сполучені Штати та Індія. Україна у цьому списку восьма. Загалом у світі за добу Ковід-19 підхопили понад 300 тисяч людей. Близько чотирьох тисяч померли.
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