У Каліфорнії з'ясували імовірну причину розливу нафти в океані. Великий контейнеровоз під час негоди протягнув якір по дну і зачепив нафтогін, що пролягає по дну від бурової платформи.

За словами представників нафтовидобувної компанії, трубу зсунуто на понад 30 метрів. Слідчі з'ясовують усі обставини інциденту, та водночас перевіряють інші судна.

Аварія, що спричинила екологічну катастрофу, сталася на початку жовтня. У воду потрапили понад 400 тонн нафти. Унаслідок уздовж узбережжя загинули морські тварини, а пляжі почорніли від мазуту.