Зеленский поручил отслеживать работу центров COVID-вакцинации [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поручил отслеживать работу центров вакцинации от COVID-19 в регионах. Особенно на выходных.
Сообщается, что Зеленский на селекторном совещании с членами правительства поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.
"Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей - обеспечить такую возможность", - отметил он.
Кроме того, он отметил необходимость ускорения темпов вакцинации. А также отдельно акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к информационной кампании среди украинцев о важности прививок.
Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал санкции за российские выборы в Крыму и "ЛДНР".
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