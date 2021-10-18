В команде президента Украины Владимира Зеленского оценили возможность досрочных выборов. Пока таких планов нет.

Дата очередных выборов президента - 31 марта 2024 года, то есть после парламентских. Однако в украинских политических реалиях намного выгоднее провести парламентские выборы после выборов главы государства, на волне успеха победителя.

Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно разрешить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны.

Однако, Избирательный кодекс прямо запрещает главе государства, чьи полномочия досрочно прекратились, идти на следующие выборы.

Если мы начнем эту норму менять, то абсолютно каждый догадается, что мы задумали.

Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал санкции за российские выборы в Крыму и "ЛДНР".

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