Отопление в Киеве в жилых домах включат после того, как среднесуточная температура будет ниже +8 в течение трех суток подряд. Но жильцы многоквартирных домов могут подавать заявки на ранее подключение.

Как заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, начало подачи тепла в жилые дома зависит от погоды. Нужно чтобы в течение трех дней среднесуточная температура была ниже +8.

"Будет неправильным, когда сегодня мы включим отопление, а завтра придется открывать окна и греть воздух, а затем платить за это по счетам за коммуналку", - отметил он.

В то же время у каждого дома сегодня есть возможность подключиться к теплу уже сейчас.

"Жильцы дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола теплоснабжающей компании - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция", - добавил он.

Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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