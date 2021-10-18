Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Напередодні вночі поблизу населеного пункту Пулини на Житомирщині зіткнулися вантажівка й легковик. Водій і пасажирка "Ауді" - загинули на місці.

За попередніми даними, седан виїжджав з узбіччя на трасу, водій фури не встиг загальмувати. Як стало відомо сьогодні, загиблий - шістдесяти однорічний військовий медик Віталій Сень, який врятував не одне життя на сході країни. Про це повідомила Ветеранська спілка учасників АТО Дубенщини.