Депутати доопрацюють скандальний законопроєкт про олігархів [ Редактировать ]
Верховна Рада лише для здорових. Нардепи планують розглянути постанову, якою зобов'яжуть усіх на вході до парламенту показувати сертифікат про щеплення, негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Також цього тижня депутати в першому читанні розглянуть проєкт бюджету на наступний рік та скандальний законопроєкт 5600 - про податкові зміни.
А вже завтра спробують розблокувати підписання спікером вже ухваленого документа про олігархів. Розглянуть 12 постанов про скасування голосування. І потім спробують виправити помилку. Нагадаю, нардепи проголосували три взаємозаперечні правки, тому досі не зрозуміло, хто ж вестиме реєстр олігархів - РНБО чи НАЗК.
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:
Він може бути або "а" - підписаний, направлений президенту, або "б" - якщо там будуть віднайдені якісь суперечності, регламент 131 стаття - дає можливість цей законопроєкт доопрацювати в стінах Верховної Ради. Проголосувати цю одну неузгодженість, його переголосовувати не потрібно, голосується тільки одна неузгодженість і після цього він направляєтсья знову ж таки президенту України на підпис.
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