Верховна Рада лише для здорових. Нардепи планують розглянути постанову, якою зобов'яжуть усіх на вході до парламенту показувати сертифікат про щеплення, негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Також цього тижня депутати в першому читанні розглянуть проєкт бюджету на наступний рік та скандальний законопроєкт 5600 - про податкові зміни.

А вже завтра спробують розблокувати підписання спікером вже ухваленого документа про олігархів. Розглянуть 12 постанов про скасування голосування. І потім спробують виправити помилку. Нагадаю, нардепи проголосували три взаємозаперечні правки, тому досі не зрозуміло, хто ж вестиме реєстр олігархів - РНБО чи НАЗК.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України: