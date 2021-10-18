До України прибув спецпредставник ЄС із прав людини [ Редактировать ]
Спецпредставник ЄС із прав людини Еймон Гілмор прибув в Україну. Тут він перебуватиме чотири дні. Зустрінеться з високопосадовцями, громадськими активістами, правозахисниками, а також представниками ініціативи Кримська платформа. Має намір також відвідати східні регіони. Одне з головних завдань його місії - обговорення гуманітарної ситуації на окупованих територіях - на Донбасі та в Криму.
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