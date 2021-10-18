Саміт "Україна-ЄС": які шанси вступити до ЄС та як змінилась риторика щодо України?

Євросоюз має спершу розв'язувати власні проблеми. А Києву, у свою чергу, треба бути у чудовій формі, аби заскочити у цей потяг, якщо колись він таки буде проходити повз.