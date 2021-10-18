Представник ЄС із прав людини зустрінеться з активістами Кримської платформи [ Редактировать ]
Спецпредставник Євросоюзу з прав людини Еймон Гілмор прибув до України. Це його перший офіційний візит, і триватиме він чотири дні. У планах - зустрічі з урядовцями, активістами, представниками меншин та правозахисниками.
Говоритимуть, зокрема, і про ситуацію з правами людини на окупованих територіях Донбасу та в Криму. Окремо Гілмор хоче зустрітися з представниками Кримської платформи та дипломатами.
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Тут він перебуватиме чотири дні. Зустрінеться з високопосадовцями, громадськими активістами, правозахисниками, а також представниками ініціативи Кримська платформа.
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