Це перший візит спецпредставника до України

Спецпредставник Євросоюзу з прав людини Еймон Гілмор прибув до України. Це його перший офіційний візит, і триватиме він чотири дні. У планах - зустрічі з урядовцями, активістами, представниками меншин та правозахисниками.

Говоритимуть, зокрема, і про ситуацію з правами людини на окупованих територіях Донбасу та в Криму. Окремо Гілмор хоче зустрітися з представниками Кримської платформи та дипломатами.