Американський інженер створив вогнемет, який активує лише думка [ Редактировать ]
Вогнемет, яким керують силою думки.
Такий гаджет створив американський винахідник Натаніель Феллек.
Для цього використав дитячу іграшку, яка зчитує мозкові хвилі та дозволяє керувати м'ячиком.
Молодий інженер дещо змінив пристрій. Каже: не потрібні ані медитація, ані сильна концентрація.
Одна лише думка про вогонь активує вогнемет.
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