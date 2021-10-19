Кількість тих, хто потребує госпіталізації, збільшилася втричі, порівняно з попередньою хвилею епідемії.

На Дніпропетровщині з 27 опорних лікарень 10 повністю заповнені хворими на Ковід. Багато людей і в пунктах щеплення. Так, в обласному центрі вакцинації в чергу вишикувалися сотні охочих імунізуватися. Подробиці - далі.

Ковідне відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Тут уже виділили два корпуси для інфікованих коронавірусом пацієнтів. Але наплив хворих такий, що і цього замало. Кількість тих, хто потребує госпіталізації, збільшилася втричі, порівняно з попередньою хвилею епідемії. У реанімації, яка розрахована на 6-тьох пацієнтів, сьогодні лежить 26.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:

Дуже страждають легені, за 10 годин розвивається запалення, яке дуже важко лікується. Пошкоджуються нирки, у нас в реанімації багато знаходиться на діалізі.

У більшості хворих діагностують штам "Дельта". Лікування тяжке й тривале. Щодня лише в лікарні Мечникова використовують до 3 тонн кисню.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:

На сьогодні ті ліжка, які були заплановані, заповнені. 180 у відділеннях, більше 10 людей тестуються, 26 самих важких, критичних у реанімації.

Серед хворих лише 10 відсотків мають щеплення проти ковіду.

Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської ОДА:

Загалом, якщо у нас на вихідні дні близько 2 тисяч вакцинованих, то у п'ятницю, це був святковий день, було близько 15 тисяч. Тобто люди розуміють, що це треба робити.

Люди почали штурмувати центри вакцинації. У черзі стоять навіть антивакцинатори.

Єлизавета Руденко, жителька Дніпра:

Я просто не хочу, чтобы мне что-то вкалывали. Поскольку нужно ехать в другую область и без вакцинации не пускают.

У центрі імунізації зізнаються - такого напливу не очікували.

Олександр Родинський, керівник Дніпропетровського обласного центру вакцинації:

Количество желающих вакцинироваться, наверное, в 10-20 раз увеличилось. У нас вакцинировалось порядка 400 человек..

Володимир, аби отримати другу дозу, простояв у черзі понад годину.

Володимир, житель Дніпра:

Я первую делал, тут ни одного человека не было, решил так раньше.

В обласному центрі вакцинації планують збільшити потужності, щоб за день щепити по півтори тисячі охочих.