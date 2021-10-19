США разрешат смешивать вакцины для бустерной вакцинации. Это позволит обеспечить большую гибкость для врачей и работников, обеспечивающих вакцинацию населения.

"Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) планирует разрешить американцам прививаться другой вакциной против COVID-19 в качестве бустерной, чем та, которую они получили сначала", - отмечается в сообщении.

Регулятор, скорее всего, не будет рекомендовать смешивать вакцины и подчеркивать желательность использования в качестве бустера такого же препарата. Однако, поставщикам вакцин, очевидно, будет разрешено по собственному усмотрению предлагать другой бренд, отмечается в сообщении.

К этому решению могут также подтолкнуть результаты исследований, представленных в прошлую пятницу. По данным медиков, люди, которые получили единую дозу Johnson & Johnson, после второй такой же прививки продемонстрировали четырехкратное увеличение количества антител. Однако те, кто после первой вакцины J&J получил бустер от Moderna, имели рост уровня антител в 76 раз.

Читайте также, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Правда, для этого потребуется только половина дозы вакцины.

Кроме того, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.