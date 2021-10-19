На Донбасі ворог сім разів порушив режим тиші [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу сім ворожих атак.
Поблизу Пісків та Новолуганського противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
А на Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає.
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Зараз у Пісках відносне затишшя, адже ворог попросив запровадити режим припинення вогню на час ремонтних робіт на одній із шахт…Щоправда, перед цим накрив наші позиції з важких мінометів.
Окупанти били у напрямку Луганського та Кримського зі станкових і протитанкових гранатометів.
Окупанти били у напрямку Луганського та Кримського зі станкових і протитанкових гранатометів.
Біля Золотого противник відкривав вогонь із мінометів та протитанкових ракетних комплексів. А неподалік Авдіївки в хід йшли гранатомети.
Поблизу Катеринівки на Луганщині противник застосував важкі міномети 120-го калібру. Поблизу Південного та Новолуганського ворог бив із гранатометів та стрілецької зброї.