Уже три дні люди продовжують приходити до цієї церкви в містечку Ліон-Сі.

У Великій Британії терміново переглядають безпеку депутатів. Через убивство парламентарія просто під час зустрічі з виборцями. Як часто британським політикам надходять погрози і що зміниться в роботі обранців - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Уже три дні люди продовжують приходити до цієї церкви в містечку Ліон-Сі. В їхніх руках квіти, свічки, кульки та записки із вдячністю. Саме тут загинув депутат цього округу - Девід Емесс.

Політик саме проводив зустріч із виборцями, коли на нього накинувся чоловік із ножем. Нападником виявився 25-річний британець сомалійського походження. Головна версія вбивства - радикальні ісламістські переконання затриманого.

Сем Спенс, житель Ліон-Сі:

Він усе життя допомагав місцевим людям, і це жахливо, що його вбили в церкві. Це неправильно. Це має змусити владу щось змінити.

Абдул Гаррасі, житель Ліон-Сі, знайомий Девіда Емесса:

Як на мене, політики повинні мати кращий захист. Особливо, коли вони проводять зустрічі з виборцями. Адже вони відкриті - будь-хто може на них прийти.

Це вже друге вбивство британського депутата за останні 5 років. 2016 лейбористка Джо Кокс загинула від рук праворадикала. Тоді усім парламентаріям запропонували послуги охоронців чи поліцейських під час зустрічей із виборцями. Та більшість відмовилася. Тепер у країні знову повертаються до питань безпеки депутатів.

Пріті Пател, очільниця Міністерства внутрішніх справ Великої Британії:

Його вбили за роботою, яку він любив, під час служби виборцям. І, звісно, абсолютно неприпустимо, що такі випадки трапляються і ми не можемо допустити, щоб вони стали на заваді нашої демократії. Саме тому ми робимо все можливе, щоб гарантувати депутатам безпеку, щоби вони мали змогу продовжувати виконувати свої обов'язки.

Погрози життю та залякування - це не рідкість у політиці, зізнаються депутати. Колеги загиблого зібралися на особливе засідання. Не лише вшанували пам'ять Емесса, але й поділилися власними історіями цькування та погроз.

Ед Дейві, депутат парламенту Великої Британії:

Наші співробітники та працівники багатьох державних служб стикаються з цькуванням та жорстокістю і отримують погрози на регулярній основі. Ми зобов'язані захищати їх усіх, я впевнений, це те, чого хотів би Девід.

Наразі тривають консультації народних обранців, спікера парламенту, поліції і служб безпеки. За їхніми результатами підготують зміни до організації захисту депутатів.