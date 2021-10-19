У Кропивницькому поліціянти врятували життя перехожому [ Редактировать ]
У Кропивницькому поліцейські врятували перехожого.
Чоловікові стало зле просто на вулиці. Це помітили двоє патрульних.
Вони підбігли до містянина, той не подавав ознак життя, тому правоохоронці розпочали реанімаційні дії.
Тільки-но чоловік почав знову дихати, поліцейські викликали швидку - кропивничанина ушпиталили з діагнозом інсульт.
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