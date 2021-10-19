В Киеве более чем в два раза выросли тарифы на тепло. Новые расценки коснутся также религиозные, коммерческие и бюджетные организации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

Так, согласно документу, теперь 1 Гкал тепла обойдется в 2 876 гривен (с учетом НДС). Тогда как ранее 1 Гкал тепла стоила 1 654 гривны.

Данное распоряжение было подписано 13 октября 2021 года.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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