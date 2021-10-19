С субботы, 23 октября, в Житомире ужесточат карантинные ограничения. Такое решение приняла Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом стало известно на внеочередном заседании комиссии.

Дополнительные ограничения комнутся работы продовольственных и непродовольственных рынков, а также торговых центров, предприятий торговли и сферы услуг при следующих условиях:

1 человек на 10 кв.м;

не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

только при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделан не позже чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка;

допуск посетителей только в защитных средствах.

При этом ответственность за соблюдение мер возложили на руководителей предприятий.

Также вводятся дополнительные ограничения к работе заведений питания - не более 50% заполненности из расчета не более четырех человек за столиком на расстоянии в два метра между столиками, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для 100% работников заведения, допуск посетителей в заведение и при заказе только в средствах защиты. При этом будет ограничено время работы заведений - с 6:00 до 23:00.

Гостиницам и хостелам будет разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-тест у 100% работников заведения.

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Отметим, в Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября. Столица перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

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