Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Житомир может войти в "красную" зону адаптивного карантина уже через неделю. При этом городские власти решили не отправлять детей на каникулы с 18 октября.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергея Сухомлина в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я думаю, что через неделю, максимум, Житомир войдет в "красную" зону. Места в больницах у нас есть, никаких проблем с обеспечением нет… Минздрав рекомендовал школам уйти на каникулы с 18 октября, но мы следующую неделю будем проводить обучение в школах и детских садах", - отметил Сухомлин.

На данный момент в "красной" зоне запрещена работа ресторанов, кинотеатров, рынков и фитнес-центров. Ограничение не распространяется на те заведения, где 100% работников и клиентов полностью привиты.

Учебные заведения, где прививки получили менее 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

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