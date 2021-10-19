Москва перешкоджає мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі - Ллойд Остін [ Редактировать ]
Росія почала війну на Сході України й нині саме Москва перешкоджає мирному врегулюванню на Донбасі. Про це в Києві заявив глава Пентагону Ллойд Остін.
Міністр оборони США сьогодні з офіційним візитом прибув в Україну. На спільному брифінгу з українським колегою Ллойд Остін зазначив, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть нашу країну в боротьбі за територіальну цілісність і недоторканність. І ця підтримка є непохитною. Американський міністр переконаний - Україна сама має визначати зовнішню політику й жодна країна не може перешкоджати її вступу до НАТО.
Ллойд Остін, міністр оборони США:
З 2014 року США виділили понад два з половиною мільярди доларів на підтримку українських Збройних сил, аби вони могли зберігати свою територіальну цілісність та захистити свої кордони і територіальні води. Сьогодні з міністром ми обговорили шляхи поглиблення співпраці між нами, зокрема, в Чорному морі - для стримування дестабілізаційних дій Росії.
Андрій Таран, міністр оборони України:
Наша система зв'язку на передовій, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, базується на американських засобах радіозв'язку, американських засобах криптозахисту. Допомога від Сполучених Штатів Америки на морі, те що ми зараз отримуємо, кораблі класу "Айленд", те що ми будемо отримувати швидкісні кораблі класу "Марк-6", дозволить нам значно підвищити наші спроможності на морі. Те що ми маємо змогу отримувати засоби контрбатарейної боротьби, наскільки це ефективно? Це дуже ефективно.
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