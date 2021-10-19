Росія почала війну на Сході України й нині саме Москва перешкоджає мирному врегулюванню на Донбасі. Про це в Києві заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Міністр оборони США сьогодні з офіційним візитом прибув в Україну. На спільному брифінгу з українським колегою Ллойд Остін зазначив, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть нашу країну в боротьбі за територіальну цілісність і недоторканність. І ця підтримка є непохитною. Американський міністр переконаний - Україна сама має визначати зовнішню політику й жодна країна не може перешкоджати її вступу до НАТО.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

З 2014 року США виділили понад два з половиною мільярди доларів на підтримку українських Збройних сил, аби вони могли зберігати свою територіальну цілісність та захистити свої кордони і територіальні води. Сьогодні з міністром ми обговорили шляхи поглиблення співпраці між нами, зокрема, в Чорному морі - для стримування дестабілізаційних дій Росії.

Андрій Таран, міністр оборони України: