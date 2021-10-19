Із Сирії до Києва евакуювали кримчанку з чотирма дітьми [ Редактировать ]
До Києва прибув черговий евакуаційний рейс із Сирії. Цього разу на борту була родина, яка понад два роки перебувала в таборі закритого типу "Родж" на півночі Сирії. Ідеться про кримчанку та чотирьох її дітей. Це вже четвертий подібний рейс і невдовзі буде наступний, - повідомили в Офісі Президента. Такі операції проводить МЗС спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони та іншими відповідальними відомствами.
Фатіма Бойко, координаторка об'єднання родичів та повернення дітей із Сирії:
Я очень верю и надеюсь, что остальные женщины и дети будут возвращены. Пока сейчас там карантин и просто нам их не разрешают забрать из-за карантина. Всем спасибо. Они на свободе. Пережили ужасы войны.
Роман Машовець, заступник керівника Офісу Президента України:
Ми планували сьогодні витягнути всіх наших громадян, які залишились в лагєрях "Аль-Хол"і "Родж". Але на жаль лагєрь "Аль-Хол", який знаходиться в північній Сирії, перебуває на карантині. Ковід. Невдовзі ми плануємо цю останню операцію. Наших громадян, це 11 сімей, доставити в Україну.
Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:
Кожне людське життя українця для нашої держави - є найвищою цінністю. Тому українська влада робить усе можливе, а коли треба - і неможливе для того, щоб врятувати українських громадян де б вони не знаходились. Якщо вони опиняються у складній ситуації, як от зараз ми бачимо, ця родина.
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Цього разу на борту була родина, яка понад два роки перебувала в таборі закритого типу "Родж" на півночі Сирії. Ідеться про кримчанку та чотирьох її дітей.
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