До Києва прибув черговий евакуаційний рейс із Сирії. Цього разу на борту була родина, яка понад два роки перебувала в таборі закритого типу "Родж" на півночі Сирії. Ідеться про кримчанку та чотирьох її дітей. Це вже четвертий подібний рейс і невдовзі буде наступний, - повідомили в Офісі Президента. Такі операції проводить МЗС спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони та іншими відповідальними відомствами.

Фатіма Бойко, координаторка об'єднання родичів та повернення дітей із Сирії:

Я очень верю и надеюсь, что остальные женщины и дети будут возвращены. Пока сейчас там карантин и просто нам их не разрешают забрать из-за карантина. Всем спасибо. Они на свободе. Пережили ужасы войны.

Роман Машовець, заступник керівника Офісу Президента України:

Ми планували сьогодні витягнути всіх наших громадян, які залишились в лагєрях "Аль-Хол"і "Родж". Але на жаль лагєрь "Аль-Хол", який знаходиться в північній Сирії, перебуває на карантині. Ковід. Невдовзі ми плануємо цю останню операцію. Наших громадян, це 11 сімей, доставити в Україну.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України: