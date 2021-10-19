І в лідери вакцинації раптово вирвалися "червоні" області. Нині їх п'ять, але невдовзі може стати дев'ять. Локдаун змусив місцевих шикуватись у черги до пунктів вакцинації. Кількість охочих щепитися зросла одразу вдвічі. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри імунізації, а час їхньої роботи - подовжувати.

Чи вистачає на це ресурсів і, головне, кадрів? Дізнавалися наші кореспонденти.

Херсоном постійно курсують швидкі. Лікарі - падають з ніг. У місті готуються відкривати додатково мобільний ковідний шпиталь. Та не лише нестача місць непокоїть медиків - у лікарнях може просто не вистачити кисню. Ще пару тижнів тому області потрібно було приблизно три тонни кисню, а нині - щонайменше одинадцять.

Роман Головня, в.о. заступника міського голови Херсона:

Безпосередньо домовляючись із постачальником кисню, які його виробляють. Створили великий склад в Херсоні, куди ми кисень привозимо і можемо розвозити по лікарнях. За рахунок цього тримаємо баланс.

Попри оголошений локдаун - кількість хворих невпинно зростає. На сьогодні в лікарнях області майже півтори тисячі пацієнтів із ковідом. По районах - ліжка заповнені на 70 відсотків. А от в самому Херсоні - вільних місць майже немає.

Леонід Ремига, генеральний директор Херсонської клінічної лікарні ім. Тропіних:

Наша лікарня розрахована на 335 ліжок, і майже всі задіяні під ковідний центр. У нас розрахункова була потреба лікарні без ковіду - шість реанімаційних ліжок. Сьогодні у нас їх уже 20, не вистачає співробітників, не вистачає апаратів.

Вы не прививались? - машет головой. - Сейчас все хорошо? - показывает лайк.

І медики констатують - усі тяжкі пацієнти не мають протиковідного щеплення.

Алла Малицька, генеральний директор Херсонської міської клінічної лікарні ім. Карабелеша:

У відділеннях інтенсивної терапії, реанімації, на апаратах ШВЛ не має ні єдиного пацієнта, який був вакцинований.

Про це в один голос твердять і запорізькі медики.

Олександр Старух, голова Запорізької обладміністрації:

Щеплення коштує 500 грн, а лікування 50 тисяч - порахуйте самі...

Та варто було лише оголосити "червону зону" - у пунктах вакцинації не проштовхнутися. Люди стоять у чергах по пів дня. Багатьох відверто налякали обмеження для невакцинованих.

За кількістю вакцинованих Запорізька область на 19-му місці в Україні. Тож медики й чиновники вирішили - підняти планку до одинадцяти тисяч щеплень на тиждень. Крім шести вже наявних пунктів вакцинації в Запоріжжі, сьогодні відкрилися ще три.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Бо ми бачимо в Україні економіка відновлюється. Ми бачимо додаткові надходження в бюджет, які дозволяють нам брати ресурс і використовувати його для модернізації закладів охорони здоров'я.

Водночас міністр охорони здоров'я нагадав - уже цього тижня всі міжобласні перевезення будуть доступними лише для вакцинованих або за наявності ПЛР-тесту. А ще - планують доповнити список професій, для яких протиковідне щеплення буде обов'язковим.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

І цей перелік розширюється зокрема на об'єкти критичної інфраструктури, важливі для економіки нашої країни. Щоб вони не зупинялися в разі, якщо буде велика кількість захворівших. І розширюється на державні установи, підприємства, організації, а також на соціальних працівників, які доглядають в першу чергу за людьми похилого віку.

Аби підтримати медиків, очільник Мінстерства охорони здоров'я пообіцяв збільшення зарплатні.

Вже наступного року базову ставку для медсестер обіцяють підвищити до тринадцяти з половиною тисяч гривень. Лікарям - до двадцяти.