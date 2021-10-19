В Министерстве здравоохранения ответили на самые распространенные вопросы украинцев о новых правилах карантина. О том, что делать в соответствующей ситуации людям, у которых противопоказания к прививке, сообщает пресс-служба Минздрава.

Что делать людям в случае противопоказания к вакцинации?

Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

На сегодняшний день в Украине менее 1% людей имеют абсолютные противопоказания к прививке, впрочем, постановление №1236 не предусматривает того, что граждане могут предъявить документ о противопоказаниях во время межрегиональных поездок.

В конце концов, этим людям разрешено использовать отрицательные ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус.

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Кроме того, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.

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